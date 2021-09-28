Более 100 заявлений в полицию подали пострадавшие от финансовой пирамиды уральцы

Больше 100 пострадавших уже написали заявления в полицию на компанию «Симбиоз Финанс», которая действовала на территории Свердловской области с марта 2021 года, сообщает E1.
Пострадавшие объединяются в сообщество, где есть инвесторы компании из разных регионов России и стран СНГ. Обманутые клиенты «Симбиоза» требуют привлечь к ответственности не только основателя и руководителя пирамиды Дмитрия Рассохина, но и его брата Евгения. На последнего оформлялись дорогие автомобили.
В свою очередь сам Рассохин «главный» утверждает, что на его компанию совершен банальный заказной «рейдерский наезд». Полиция уральской столицы пока воздерживается от комментариев.
Напомним, на решение ЦБ России о признании «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой собирается жаловаться в прокуратуру и ФСБ ее основатель Дмитрий Рассохин.