Более 100 заявлений в полицию подали пострадавшие от финансовой пирамиды уральцы

Пострадавшие объединяются в сообщество, где есть инвесторы компании из разных регионов России и стран СНГ. Обманутые клиенты «Симбиоза» требуют привлечь к ответственности не только основателя и руководителя пирамиды Дмитрия Рассохина, но и его брата Евгения. На последнего оформлялись дорогие автомобили.