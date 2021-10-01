TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

12-летняя школьница со шрамом на переносице пропала в Нижнем Тагиле

1 октября 2021, 07:14
Фото: 1MI
12-летняя Мария Девкина разыскивается в Нижнем Тагиле. Около 19 часов 29 сентября девочка ушла из дома на улице Дружинина и не вернулась.

Рост школьницы составляет 160-165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, прямые волосы светло-русого цвета, серые глаза, а на переносице шрам. Отмечается, что девочка картавит, сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское".

В день пропажи Мария была одета в короткую куртку цвета кофе с молоком, черное трико, черные кроссовки, футболку молочного цвета с изображением птиц.

На розыск девочки направлен весь личный состав, проводятся поисковые мероприятия. Также привлечены волонтеры. Они проверяют возможные места скопления молодежи - торговые центры, магазины. Кроме того, мониторятся социальные сети и допрашиваются знакомые девочки.

В полиции отметили, что ранее школьница никогда не уходила из дома и на учете в ПДН не состоит.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят обращаться в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-65-02 – дежурная часть или по телефону 02.

Напомним, в Екатеринбурге неделю искали двух пропавших 14-летних школьниц. В результате они были найдены в Челябинской области.

Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске
Узнать подробнее

Материалы по теме
Найденный в больнице Екатеринбурга мужчина оказался однофамильцем пропавшего офицераПоиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге
#Дети#Школьник#Пропавшие#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25