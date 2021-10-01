Свободные зоны от COVID-19 в Свердловской области поручил создать Евгений Куйвашев

Posted 1 октября 2021, 10:53
Published 1 октября 2021, 10:53
Modified 19 июня 2022, 17:38
Updated 19 июня 2022, 17:38
Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки, сообщил он.
По такому же принципу планируется проведение Ural Music Night 22 октября 2021 года. Губернатор отметил, что в мире уже есть подобная практика.
Также Куйвашев прокомментировал введение обязательной вакцинации на территории региона.
Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун. Каждый день открываю сводку — опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки, говорит губернатор.
Напомним, сегодня главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан.