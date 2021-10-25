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Posted 25 октября 2021, 12:33

Published 25 октября 2021, 12:33

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Спасение людей из горящего дома на Химмаше в Екатеринбурге попало на видео

Спасение людей из горящего дома на Химмаше в Екатеринбурге попало на видео

25 октября 2021, 12:33
Фото: 1MI.
Выбраться из горящего дома женщинам с первого этажа и второго во время пожара помогли полицейские на улице Инженерная в Екатеринбурге.

Момент спасения людей попал на видео. О произошедшем рассказали и сами герои Андрей Исаньков и Игорь Тверских, а также старший сержант Андрей Полекшанов, сообщается на сайте МВД России.

По их словам, наблюдалось сильное задымление. Им пришлось пробираться на корточках. Две женщины, рассказывает Тверских, были в квартире, а на втором этаже находились еще четыре человека.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, полицейских планируется представить к награде.

Напомним, 10 сентября 2021 года полицейские Асбеста спасли пенсионерку, которая получила травмы на теплотрассе. Женщина ушла из дома и пропала.

Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте
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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Полицейские#Спасение#Спасение людей#Екатеринбург
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