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Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Нижнесергинского района отправили в СИЗО

28 октября 2021, 17:45
Фото: 1Mediainvest.ru
В изоляторе женщина проведет два месяца. Ей уже предъявили обвинение в убийстве малолетней — 8-летняя девочка стала жертвой расправы в Нижнесергинском районе.

Как рассказал СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемая раскаялась в убийстве в патрульном автомобиле полиции.

Рассказывая о своём диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о её убитой дочери, подчеркнул полковник Горелых.

По данным следствия, свердловчанка убила свою дочь кухонным ножом из-за того, что девочка отказывалась ложиться спать. После того, как подозреваемая совершила убийство, она вызвала полицию. Правоохранителям женщина рассказала историю о том, как бородатый мужчина ворвался в дом и пытался ее изнасиловать. Злоумышленница испугалась и спряталась от насильника в туалете. Спустя какое-то время женщина вышла из укрытия и обнаружила тело ребенка. Однако, злоумышленницу выдали порезы на руках.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что на время расследования уголовного дела до 25 декабря подозреваемая проведет в СИЗО.

Напомним, зверское убийство произошло 26 октября. 8-летня девочка стал жертвой бытовой ссоры с матерью.

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#Сизо#Убийство ребенка#Убийство#Валерий Горелых#Происшествия
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