Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Нижнесергинского района отправили в СИЗО

По данным следствия, свердловчанка убила свою дочь кухонным ножом из-за того, что девочка отказывалась ложиться спать. После того, как подозреваемая совершила убийство, она вызвала полицию. Правоохранителям женщина рассказала историю о том, как бородатый мужчина ворвался в дом и пытался ее изнасиловать. Злоумышленница испугалась и спряталась от насильника в туалете. Спустя какое-то время женщина вышла из укрытия и обнаружила тело ребенка. Однако, злоумышленницу выдали порезы на руках.