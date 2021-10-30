Олег Газманов предложил закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге после скандала

Олег Газманов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что полностью поддерживает Вадима Самойлова и похвалил его за высказанную точку зрения.
Я бы закрыл «Ельцин-Центр», 100%, сказал певец.
Ранее на «Уральской ночи музыки» разразился скандал, певец Вадим Самойлов во время выступления раскритиковал «Ельцин-центр» за либеральные наклонности. Несмотря на то, что он выражался нецензурной бранью, зрители поддержали музыканта. В ответ руководство центра заявило, что собирается прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.