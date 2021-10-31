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Резкое похолодание до -23 градусов прогнозируют синоптики в Свердловской области

31 октября 2021, 15:41
Фото: 1МI
Зимние морозы до -23 градусов Цельсия придут на север Свердловской области. В областном центре будет намного теплее.

Зимние морозы и снежная погода придут на Урал в начале ноября, сообщает Гидрометцентр Свердловской области.

В ночь на 1 ноября температура воздуха составит -1…+4°С, в горной местности похолодает до минус 10°С. Ночные температуры на севере области 2 и 3 ноября будут доходить до -23°С.

В Екатеринбурге 1 ноября воздух прогреется до +6°С, ближайшей ночью будет также «тепло»: около +4°С. В следующие дни синоптики ожидают резкое похолодание в столице Урала: от -4°С до -13°С. Пройдет кратковременный снегопад, скорость ветра составит порядка 4-10 метров в секунду.

Напомним, ГИБДД Свердловской области рекомендует водителям как можно быстрее перейти на зимнюю авторезину. На дорогах и улицах свердловских городов в ближайшее время ожидается гололед.

Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили
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