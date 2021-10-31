Уралец получил условный срок после отказа надевать маску в продуктовом магазине

На крики и смех обратили внимание сотрудники полиции. Они заметили, что при входе в магазин мужчины не надели маски. Тогда полицейские пояснили, что ношение масок является обязательным, однако подсудимый отказался выполнять данное условие. После предложения пройти в служебный автомобиль для составления протокола, уралец применил физическое насилие.