Уралец получил условный срок после отказа надевать маску в продуктовом магазине

Происшествие случилось 16 февраля. Как установлено судом, свердловчанин, находясь в компании знакомого, в состоянии алкогольного опьянения пошел в продуктовый, сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.
На крики и смех обратили внимание сотрудники полиции. Они заметили, что при входе в магазин мужчины не надели маски. Тогда полицейские пояснили, что ношение масок является обязательным, однако подсудимый отказался выполнять данное условие. После предложения пройти в служебный автомобиль для составления протокола, уралец применил физическое насилие.
Также мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение масочного режима, отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Напомним, в июле стало известно, что жительницу Новоуральска вместе с ребенком выгнали из автобуса за то, что она попросила окружающих надеть маски.