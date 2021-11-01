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Признания изнасилованных школьниц и толпа с битами. Итоги дня в Свердловской области

1 ноября 2021, 14:23
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 ноября.

Изнасилованные на вписке школьницы из Екатеринбурга рассказали свою версию произошедшего. При этом их показания в чем-то расходятся, а в чем-то совпадают. Одна из них утверждает, что молодые люди знали об их возрасте, и девочки поехали на квартиру не представляя, что им предстоит сексуальная связь. Однако другая школьница пояснила, что им изначально было предложено по пять тысяч рублей за сексуальные утехи, при этом подозреваемые «насиловали» их по очереди. Обе девочки сознались, что уже живут половой жизнью, анкету одной из них обнаружили на сайте интимных услуг. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Школьницы из Екатеринбурга рассказали следователям подробности вечеринки с цыганами
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Более 700 случаев коронавируса фиксируется в регионе третий день подряд. С 30 октября по 1 ноября было выявлено 723 новых заболевших, за время пандемии инфекция диагностирована у 158 тысяч человек. Не утешительна и статистика по смертности, второй день подряд число погибших составляет 31 пациента, а всего умерло 7,5 тысячи свердловчан. По выздоровлению за сутки выписано 512 человек, всего излечились по официальным данным 142,4 тысячи пациентов.

Коронавирус подтвердился еще у 723 свердловчан
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Самым грязным воздухом в Нижнем Тагиле дышат жители Вагонки и Сухоложского поселка. Такие неутешительные итоги замеров за полгода выявили газоанализатор редакции TagilCity.ru и посты УГМС. 28 раз были зафиксированы превышения нормы выбросов вредных веществ на Сухоложском поселке и 24 раза в Дзержинском районе.

Самым грязным воздухом в Нижнем Тагиле дышат жители Вагонки и Сухоложского поселка
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Семь мужчин с битами напали на жителя Екатеринбурга, а затем устроили за ним погоню. По сообщению очевидцев на место ночью выезжали сотрудники правоохранительных органов, однако не застали на месте участников конфликта. Заявления в полицию также не поступало.

Толпа вооруженных битами уральцев напала на жителя Екатеринбурга
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С 1 ноября редакция TagilCity.ru вводит новую рубрику: отдельную сводку происшествий для читателей, которые хотят быть в курсе самых интересных событий Свердловской области за минувшие сутки.

Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области
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#Итоги#Свердловская область#Эксклюзив#Общество
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