Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области

Одна из пострадавших призналась следователям, что мужчины предлагали им по 5 тысяч рублей за интим, однако так и не заплатили. Другая девочка поделилась историей о половых отношениях с 25-летним свердловчанином. При этом все три девочки признались, что поехали с челябинцами добровольно.