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Сводка происшествий за 3 ноября в Свердловской области

3 ноября 2021, 16:31
Фото: 1Mediainvest.ru
Расстрелянная машина реаниматолога, смерть от японских обрядов и новый бизнес — рассказываем о происшествиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за последние сутки.

Оружейная палата на Урале: ружье, нож и граната в руках свердловчан

Эхо 90-х или штат Техас, но факт на лицо — у свердловчан есть запасы (ежедневные сводки это подтверждают) огнестрельного оружия. К примеру, в Асбесте сегодня неизвестный обстрелял местную больницу и машину врача-реаниматолога. Оказывается, в прошлую пятницу здесь было совершено еще одно нападение — мужчина с ножом проник в здание и угрожал зарезать медсестру. Свердловчанина с холодным оружием задержали и допросили. Источники в силовых ведомствах расходятся во мнениях — один и тот же это нападавший или нет.

Дело о расстреле автомобиля врача и здания ковидной больницы в Асбесте забирает СК РФ
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Говорят, что в пятницу был открыт черный ход, через который злоумышленник проник в ковидный госпиталь. А сегодня дверь оказалась заперта — мужик осерчал и начал ее расстреливать. Медики еще с пятничного нападения не отошли, а тут новый «сюрприз». В больнице обещали усилить охрану. По предварительным данным, нападавший — это разгневанный родственник одного из умерших от коронавируса в больнице пациентов.

Авто врача ковидной реанимации и саму больницу расстрелял неизвестный в Асбесте
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Если в Асбесте орудовал мужик с ружьем, то на берегу пруда в Новолялинском округе местные жители обнаружили настоящую гранату. На место выезжали силовики ОМОНа Нижнего Тагила. Находку уничтожили, никто не пострадал.

Боевую гранату на берегу пруда нашел житель поселка под Новой Лялей
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Духи прошлого и живодеры настоящего, которые мучают уральцев

В Екатеринбурге обнаружили тело пенсионера, погибшего после выполнения японского ритуального обряда. Говорят, после того, как мужик много лет назад выжил в железнодорожной катастрофе, у него начались видения. Тело свердловского ритуального шамана обнаружила его соседка по частному дому.

В Академическом районе Екатеринбурга местный житель (у которого скорее всего те же проблемы, что и у «шамана») выбросил собаку с четвертого этажа. Соседи подобрали тело животного и отвезли его в ветклинику, но собака получила множество переломов, и ее пришлось усыпить.

Лысая резина как приговор: кто не переобулся, тот сам виноват

В Екатеринбурге местный житель повез свою жену на работу и не довез — иномарка свердловчанина на лысой резине как на лыжах вылетела на встречку и попала под грузовик. В результате ДТП погибла 36-летняя супруга хозяина Opel, сам водитель иномарки не пострадал.

Пассажирка вылетевшей под грузовик в Екатеринбурге иномарки погибла на месте ДТП
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В Нижнем Тагиле три авто нашли друг друга на улице Пархоменко — из-за них на дороге образовался затор. Очевидцы говорят, что в аварии никто не пострадал. Только сами тачки. Неужели вот он, «День жестянщика»?

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Мутное дело гибели подростка, которое закрыл СК, и новый бизнес по продаже кодов

СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка на реке Чусовой в районе камня Омутной. Парень погиб переплывая реку. Очевидцы рассказывали, что никто из его спутников не пытался подростка спасти. При этом юноша работал инструктором в компании «Штурм», однако директор фирмы «врубил заднюю» и заявил, что молодой человек никакого отношения к его фирме не имеет. Вообщем, дело реально мутное — кто кого здесь покрывает, и почему никто не будет отвечать за гибель несовершеннолетнего — не понятно.

Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой
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Если в предыдущем случае правоохранители повели себя более чем … то как силовики контролируют рынок продажи QR-кодов и допуслуг к ним? В Нижнем Тагиле на «Авито» стали появляться объявления о продаже «себя» в качестве проводника в мир иной — то есть в закрытый для многих мир супермаркетов и ТЦ. Цены разные. Особо предприимчивые продавцы предлагают свои коды как «проходку». Услуга доступна в Ленинском и Дзержинском районах, комиссия за товары — 5%, или цена договорная.

Фото: скриншот сайта "Авито"

Кстати, в соседней Курганской области завели уголовное дело на врачей, которые торговали кодами, а потом уничтожали неиспользованные вакцины.

Сгорел сарай — гори и хата: трансформаторная будка вспыхнула на ГГМ

Очевидцы сообщили о пожаре на Гальянке в Нижнем Тагиле — во дворе одного из домов загорелась будка (да-да, с кучей проводов и предохранителей). Запах происшествия разнесся на близлежащие дворы, говорят, что по всему микрорайону потом чувствовался «аромат» гари.

Два крупных пожара произошли в поселке Верхние Серги и в селе Филатовское. Сельчане лишились крова — в обоих случаях на площади более ста квадратов сгорели дома и надворные постройки.

Пожары и танцы: что происходило в малых городах в Свердловской области
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