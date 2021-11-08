Тагильчане могут принять участие в конкурсе в честь Дня рождения Деда Мороза

Конкурс объявила администрация Дзержинского района. Участникам предлагается сделать подарок собственными руками. 24 ноября сам Дед Мороз выберет победителя, а награждение пройдет 1 декабря, сообщается в группе района города «ВКонтакте». Поучаствовать могут учащиеся любой категории, начиная от детсадовцев и заканчивая студентами колледжей.
Отмечается, что на подарке нужно указать свои контактные данные: фамилию и имя, возраст участника, класс, образовательные учреждение, номер телефона родителей, учителя или воспитателя.
Напомним, тагильская 11-классница Лилия Чорномаз одержала победу со своим проектом на XVIII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ».