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Сертификат на 7 тысяч получит хозяин лучшего тагильского подворья

10 ноября 2021, 09:11
Фото: 1MI
Сертификаты на покупку товаров для сада и огорода получат победители и участники конкурса «Лучшее сельское подворье», который проводила администрация Нижнего Тагила.

Закупку на подарочные сертификаты для победителей и участников конкурса «Лучшее сельское подворье» на общую сумму в 30 тысяч рублей объявила администрация города. Всего за участие планируется поощрить 18 конкурсантов.

Победитель получит сертификат в магазин на покупку товаров для сада и огорода на сумму семь тысяч рублей, за второе и третье места будут выданы сертификаты на пять и три тысячи рублей. Еще 15 участников смогут потратить по одной тысяче рублей.

Участники конкурса получат сертификаты в магазин победителя аукциона, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Единственным участником, заявившимся на торги, стал ИП Ильдар Нуров. Подарочные сертификаты действуют в течение года, поставщик должен доставить их в администрацию Ленинского района.

Напомним, одними из основных требований к участникам были чистота и порядок на участке. На территории подворья должны быть установлены малые архитектурные формы, хозяин также должен содержать сельскохозяйственных животных и участвовать в общественной жизни населенного пункта.

За титул лучшего хозяина подворья поборются тагильчане
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