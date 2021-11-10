Сертификат на 7 тысяч получит хозяин лучшего тагильского подворья

Закупку на подарочные сертификаты для победителей и участников конкурса «Лучшее сельское подворье» на общую сумму в 30 тысяч рублей объявила администрация города. Всего за участие планируется поощрить 18 конкурсантов.
Победитель получит сертификат в магазин на покупку товаров для сада и огорода на сумму семь тысяч рублей, за второе и третье места будут выданы сертификаты на пять и три тысячи рублей. Еще 15 участников смогут потратить по одной тысяче рублей.
Участники конкурса получат сертификаты в магазин победителя аукциона, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Единственным участником, заявившимся на торги, стал ИП Ильдар Нуров. Подарочные сертификаты действуют в течение года, поставщик должен доставить их в администрацию Ленинского района.
Напомним, одними из основных требований к участникам были чистота и порядок на участке. На территории подворья должны быть установлены малые архитектурные формы, хозяин также должен содержать сельскохозяйственных животных и участвовать в общественной жизни населенного пункта.