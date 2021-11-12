На отказ от выдачи медотвода девушке с ВИЧ пожаловалась свердловчанка

При этом девушка рассказала, что у сестры имеются прямые противопоказания к прививке — иммунитет на уровне 200 клеток при необходимых 800-1200, ВИЧ и операция на позвоночник с инородным предметом, пишет Е1.
Инфекционист и терапевт, у которых наблюдается пациентка, по словам девушки, рекомендовали соблюдать самоизоляцию до отмены QR-кодов, а также отказали в выдаче медотвода.
Издание отмечает, что в списке противопоказаний к вакцинации отсутствует ВИЧ-инфекция. На сайте министерства сказано, что прививка является приоритетной для той группы населения, которая находится в группе риска и с ослабленным иммунитетом.