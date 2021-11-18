После падения с дивана малолетней дочери на тагильчанку заведено уголовное дело

Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда девочка в критическом состоянии была госпитализирована в больницу. Врачам удалось спасти ее жизнь. В результате уголовное дело было возбуждено в связи с документами судмедэкспертизы, но не из-за случившегося инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург». На данный момент жительница Нижнего Тагила находится под подпиской о невыезде.