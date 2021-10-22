Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле

Напомним, ДТП с КамАЗом» и фурой произошло на днях на ЕКАДе. «КамАЗ», хоть и новый, но уже возвращался после устранения заводского брака из Березовского в Белоярский район, когда на спуске у него отказали тормоза. Грузовик влетел в припаркованную внизу фуру, водителя отечественного авто вырезали из смятой кабины спасатели. Мужчину госпитализировали медики скорой.