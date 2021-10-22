Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле

Утром 22 октября 2021 года на перекрестке улиц Пархоменко — Жуковского иномарка сбила ребенка прямо на пешеходном перекрестке, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
На съемках видеозаписи очевидца видно, что красный кроссовер «Рено Аркана» стоит на «зебре», рядом находятся сотрудники ГИБДД. Подробностей о состоянии пострадавшего ребенка пока нет. Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.
Напомним, ДТП с КамАЗом» и фурой произошло на днях на ЕКАДе. «КамАЗ», хоть и новый, но уже возвращался после устранения заводского брака из Березовского в Белоярский район, когда на спуске у него отказали тормоза. Грузовик влетел в припаркованную внизу фуру, водителя отечественного авто вырезали из смятой кабины спасатели. Мужчину госпитализировали медики скорой.