Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле

Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле
Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: 1МI
Ребенок угодил под колеса красного "Рено" на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.

Утром 22 октября 2021 года на перекрестке улиц Пархоменко — Жуковского иномарка сбила ребенка прямо на пешеходном перекрестке, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На съемках видеозаписи очевидца видно, что красный кроссовер «Рено Аркана» стоит на «зебре», рядом находятся сотрудники ГИБДД. Подробностей о состоянии пострадавшего ребенка пока нет. Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.

Напомним, ДТП с КамАЗом» и фурой произошло на днях на ЕКАДе. «КамАЗ», хоть и новый, но уже возвращался после устранения заводского брака из Березовского в Белоярский район, когда на спуске у него отказали тормоза. Грузовик влетел в припаркованную внизу фуру, водителя отечественного авто вырезали из смятой кабины спасатели. Мужчину госпитализировали медики скорой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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