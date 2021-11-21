Иск УВЗ на 64 млн и «день жестянщика». Итоги дня в Свердловской области

Дети ползают на недавно установленных топиарных фигурах динозавров на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле и ломают их. При этом родители стоят рядом и фотографируют своих чад. Одна из родительниц в соцсетях даже возмутилась, что ее ребенок упал с рога, и спрашивает, на кого можно подать в суд. Интересно, а не хочет ли она получить встречный иск за порчу имущества, стоимость почти один миллион рублей?