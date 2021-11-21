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Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ

21 ноября 2021, 12:39
Фото: 1МI
Сотрудники «Боевого братства» обратились в СК РФ по Нижнему Тагилу с просьбой оказать помощь в установлении родственников погибшего на войне земляка. Младший сержант Николай Полуектов погиб в бою в Калужской области.

Добровольцы поискового отряда «Тризна» летом текущего года при проведении раскопок на месте боев во время Великой Отечественной войны в Калужской области обнаружили останки погибшего Николая Полуектова, уроженца Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

На сегодняшний день известно, что у погибшего младшего сержанта имелись жена Александра Иванова, сын и родной брат. Сейчас поисковики пытаются установить родственников павшего бойца, с этой просьбой они обратились в областной Следственный комитет.

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#СК РФ#Боевое братство#Солдат#Погибший#Нижний Тагил#Великая отечественная война#Общество
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