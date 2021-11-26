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Posted 26 ноября 2021, 07:46

Published 26 ноября 2021, 07:46

Modified 18 сентября 2022, 14:26

Updated 18 сентября 2022, 14:26

Неизвестные подрались с депутатом в магазине Асбеста из-за порчи товара

Неизвестные подрались с депутатом в магазине Асбеста из-за порчи товара

26 ноября 2021, 07:46
Фото: 1MI.
Двое мужчин подрались с депутатом Асбеста днем 25 ноября. Причиной конфликта стало демонстративное поведение и порча товара на витрине.

Двое мужчин зашли без масок в магазин «Ассорти», несмотря на строгое соблюдение антиковидных мер. Продавцы сделали замечание молодым людям и попросили надеть маски, сообщается в группе «Инцидент Асбест» Вконтакте.

Однако мужчины отреагировали агрессивно. Они достали телефон и стали провоцировать продавцов на конфликт. Мужчины взяли с витрины товар и не оплатили его, но нарушили целостность упаковки.

В этот момент в магазин вошел депутат Рустам Гарипов, он попросил молодых людей успокоиться и вернуть товар на место. В результате между мужчинами завязалась драка. Гарипов пытался задержать нарушителей, но ему это не удалось. Мужчины ушли до приезда полиции.

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#Происшествия#Асбест#Депутат#Драка
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