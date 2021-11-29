Об отличиях гриппа и коронавируса у детей рассказали врачи Екатеринбурга

У детского COVID-19 отсутствуют специфические признаки, которые позволили бы однозначно утверждать его наличие. Он может проявляться как ОРВИ с высокой температурой в течение двух дней или 37, но несколько дней. Также могут наблюдаться насморк, кишечные расстройства и рвота, пишет Е1 со ссылкой на врача городской больницы.