Владимир Путин назвал долю вакцинированных жителей России

59,4% — коллективный иммунитет. Это и переболевшие, и привившиеся,отметил Владимир Путин.
Оценивая темпы вакцинации, президент РФ сказал, что на данный момент чуть более 70 млн россиян сделали прививку. Этого недостаточно, коллективный иммунитет должен быть не менее 80%. Таких цифр в стране планируют достигнуть не позднее второго квартала 2022 года, подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что по состоянию на 15 декабря в Нижнем Тагиле процент привившихся от COVID-19 составил 51% от общего числа жителей и 65,8% от численности взрослого населения.