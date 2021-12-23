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Владимир Путин назвал долю вакцинированных жителей России

23 декабря 2021, 09:53
Фото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
Президент России озвучил процент вакцинированных жителей России на пресс-конференции 23 декабря.

59,4% — коллективный иммунитет. Это и переболевшие, и привившиеся,отметил Владимир Путин.

Оценивая темпы вакцинации, президент РФ сказал, что на данный момент чуть более 70 млн россиян сделали прививку. Этого недостаточно, коллективный иммунитет должен быть не менее 80%. Таких цифр в стране планируют достигнуть не позднее второго квартала 2022 года, подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что по состоянию на 15 декабря в Нижнем Тагиле процент привившихся от COVID-19 составил 51% от общего числа жителей и 65,8% от численности взрослого населения.

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#Вакцинация#Владимир Путин#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
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