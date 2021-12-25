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Благодаря бдительным машинистам поезда два уральца пойдут под суд за убийство

25 декабря 2021, 11:49
Фото: 1МI
Дело двух жителей Челябинской области, обвиняемых в убийстве товарища, направили в суд. Закапывающих труп жертвы уральцев заметили машинисты поезда, проезжая мимо. Мужчины сняли на видео процесс закапывания жертвы и отправили запись правоохранителям.

Инцидент произошёл 21 февраля в Челябинской области. Машинист одного из поездов заметил, как двое мужчин убивают топором третьего, поэтому водитель паровоза позвонил своему коллеге, ехавшему навстречу. Второй водитель, подъезжая к месту происшествия, уже начал снимать видео процесса преступления. Запись тут же передали правоохранителям, которым удалось незамедлительно задержать злоумышленников, пишет Znak.

Позднее следствие установило, что два жители Челябинской области распивали алкоголь со своим знакомым. Совместные посиделки вылились в ссору — товарищи избили своего собутыльника, а позднее вывезли на пустырь, чтобы убить. За рулем автомобиля был сын одного из обвиняемых — молодой человек ничего не знал о планах отца.

Челябинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 105 УК РФ).

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#Челябинск#Челябинская область#Поезд#РЖД#Происшествия
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