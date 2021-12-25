Благодаря бдительным машинистам поезда два уральца пойдут под суд за убийство

Позднее следствие установило, что два жители Челябинской области распивали алкоголь со своим знакомым. Совместные посиделки вылились в ссору — товарищи избили своего собутыльника, а позднее вывезли на пустырь, чтобы убить. За рулем автомобиля был сын одного из обвиняемых — молодой человек ничего не знал о планах отца.