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Под Нижним Тагилом отлетевший у автобуса кардан разбил три легковых автомобиля

28 декабря 2021, 03:52
Фото: 1Медиаинвест
Стали известны подробности дорожной аварии с участием междугородного автобуса, у которого на пути к Нижнему Тагилу оторвало карданный вал.

Вечером 26 декабря на 39 километре Серовского тракта произошла дорожная авария. Как сообщили в областной ГИБДД, ее участниками стали четыре транспортных средства — автобус и три легковых автомобиля — Skoda Kodiaq, Renault Logan и BMW третьей серии.

К настоящему моменту установлено, рейсовый автобус двигался из Екатеринбурга в Новоуральск. У машины в ходе движения отвалился карданный вал, что и привело к ДТП. Деталь попала в другие авто, как ядро из пушки. Владельцы этих машин сейчас пытаются решить вопрос о ремонте. Но виновник ДТП, владелец автобуса, заявил о нехватке денежных средств. Он заявил, что причиненный ущерб будет возмещать страховая компания.

Повреждения у машин разные, от пробитых колес до царапин на кузове. Причиненный ущерб измеряется десятками тысяч рублей.

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#ГИБДД#Автомобиль#Автобус#Нижний Тагил#Автомобильная дорога#Происшествия#ДТП
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