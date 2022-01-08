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Морозы вернутся в Свердловскую область в начале рабочей недели

8 января 13:40
Фото: 1MI
Морозы вернутся в Свердловскую область уже 9 января.

Как сообщают синоптики, ветер усилится до 11 метров в секунду, а температура днем опустится до -12 градусов. В первый рабочий день днем потеплеет до -7, но уже ночью жителей области ждет до -25 градусов.

В Нижнем Тагиле в первую рабочую неделю 2022 года ожидается в дневное время от минус десяти до минус тринадцати градусов. Только в воскресенье, 16 января, столбики термометров опустятся до -18 градусов.

В долгосрочной перспективе синоптики прогнозируют снегопады и дальнейшее снижение температуры.

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