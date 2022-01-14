Семья пострадавшей студентки отсудила 3 млн у директора Среднеуральской птицефабрики

По ее словам, теперь Косилов должен выплатить компенсацию 800 тысяч в пользу мамы и папы девочки. Расходы по утраченному заработку составляют около 300 тысяч, а затраты на лечение — 1,2 миллиона (требовали 1,35 миллиона), сообщает Е1.