Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

Posted 26 января 2022, 13:24
Published 26 января 2022, 13:24
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
Оба противоречащих друг другу результата были загружены в систему «Госуслуг».
Девушка, уже год работающая в Москве, почувствовала себя плохо 19 января. У нее была невысокая температура, болело горло и голова — за время пандемии Екатерина ни разу не болела ковидом. После пары дней удаленной работы температура прошла, но голова по-прежнему болела, поэтому по дороге на работу она решила сделать экспресс-тест в мобильном пункте. Тот оказался положительным, и у нее сразу взяли ПЦР-тест, обещав прислать результаты в СМС.
С результатом экспресс-теста Екатерина пришла в районную поликлинику, где врачи сделали ей еще один экспресс-тест, отметив их ненадежность. Тест оказался отрицательным, но девушка еще раз сдала ПЦР-тест.
Ввиду наличия у Екатерины признаков ОРВИ, ей выдали лекарства, и она отправилась домой. А на следующий день получила на телефон два сообщения — отрицательный и положительный результаты ПЦР-тестов.
Сейчас юрист находится на самоизоляции и планирует через неделю сдать еще один ПЦР-тест, чтобы вернуться на работу, сообщает «КП-Екатеринбург».