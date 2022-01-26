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Posted 26 января 2022, 13:24

Published 26 января 2022, 13:24

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

26 января 2022, 13:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Юрист из Екатеринбурга Екатерина одновременно получила положительный и отрицательный результаты ПЦР-тестов.

Оба противоречащих друг другу результата были загружены в систему «Госуслуг».

Девушка, уже год работающая в Москве, почувствовала себя плохо 19 января. У нее была невысокая температура, болело горло и голова — за время пандемии Екатерина ни разу не болела ковидом. После пары дней удаленной работы температура прошла, но голова по-прежнему болела, поэтому по дороге на работу она решила сделать экспресс-тест в мобильном пункте. Тот оказался положительным, и у нее сразу взяли ПЦР-тест, обещав прислать результаты в СМС.

С результатом экспресс-теста Екатерина пришла в районную поликлинику, где врачи сделали ей еще один экспресс-тест, отметив их ненадежность. Тест оказался отрицательным, но девушка еще раз сдала ПЦР-тест.

Ввиду наличия у Екатерины признаков ОРВИ, ей выдали лекарства, и она отправилась домой. А на следующий день получила на телефон два сообщения — отрицательный и положительный результаты ПЦР-тестов.

Сейчас юрист находится на самоизоляции и планирует через неделю сдать еще один ПЦР-тест, чтобы вернуться на работу, сообщает «КП-Екатеринбург».

#Коронавирус COVID-19#Коронавирус
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