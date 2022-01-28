Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле

Posted 28 января 2022, 06:43
Published 28 января 2022, 06:43
Modified 19 июня 2022, 18:03
Updated 19 июня 2022, 18:03
Огонь охватил торговую точку в пятом часу утра. Очевидцы пожара вызвали на место оперативные службы. Борьбу с возгоранием вели два боевых расчета МЧС.
В результате инцидента выгорело помещение магазина. Площадь повреждений составила восемь квадратных метров. Торговое оборудование, а также вся продукция торгового павильона уничтожены.
У торговой точки было разбито окно, поэтому основная версия произошедшего - поджог, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.