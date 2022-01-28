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Posted 28 января 2022, 06:43

Published 28 января 2022, 06:43

Modified 19 июня 2022, 18:03

Updated 19 июня 2022, 18:03

Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле

Неизвестные подожгли продуктовый магазин в Нижнем Тагиле

28 января 2022, 06:43
Фото: 1MI .
Ранним утром 28 января в Нижнем Тагиле загорелся магазин на улице Орджоникидзе. Возможной причиной возгорания специалистыы назвали поджог.

Огонь охватил торговую точку в пятом часу утра. Очевидцы пожара вызвали на место оперативные службы. Борьбу с возгоранием вели два боевых расчета МЧС.

В результате инцидента выгорело помещение магазина. Площадь повреждений составила восемь квадратных метров. Торговое оборудование, а также вся продукция торгового павильона уничтожены.

У торговой точки было разбито окно, поэтому основная версия произошедшего - поджог, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Полиция#Поджог#Магазин#Пожары в Свердловской области
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