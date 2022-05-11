Posted 11 мая 2022, 09:29
Published 11 мая 2022, 09:29
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
В Балашихе неизвестный забросил в военкомат «коктейль Молотова». Помещение воспламенилось. Пожар потушил охранник, который вовремя воспользовался огнетушителем, сообщают «Новые известия».
По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в 20:00 9 мая. Горючая смесь оказалась в окне военкомата на ул. Евстафьева. Он объединяет два города в Подмосковье: Реутов и Балашиху.
Злоумышленника не задержали, его ищут.