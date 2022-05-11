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Posted 11 мая 2022, 09:29

Published 11 мая 2022, 09:29

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

В Балашихе неизвестный забросил в военкомат «коктейль Молотова»

11 мая 2022, 09:29
Злоумышленник из Балашихе забросил в военкомат «коктейль Молотова», после чего произошел пожар, который был потушен силами охранника.

В Балашихе неизвестный забросил в военкомат «коктейль Молотова». Помещение воспламенилось. Пожар потушил охранник, который вовремя воспользовался огнетушителем, сообщают «Новые известия».

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в 20:00 9 мая. Горючая смесь оказалась в окне военкомата на ул. Евстафьева. Он объединяет два города в Подмосковье: Реутов и Балашиху.

Злоумышленника не задержали, его ищут.

#Происшествия#Военкомат#Коктейль молотова
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