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Posted 24 мая 2022, 15:50

Published 24 мая 2022, 15:50

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Девушка попала в реанимацию после укуса гадюки в Екатеринбурге

Девушка попала в реанимацию после укуса гадюки в Екатеринбурге

24 мая 2022, 15:50
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга в парке подверглась атаке гадюки, после чего с отравлением доставлена в реанимацию.

Екатеринбурженка стала жертвой нападения гадюки во время отдыха с семьей. Брат отвез укушенную девушку в медучреждение.

Медики дали пострадавшей антигистаминные препараты, обработали и забинтовали места укусов, передают «Вести Урал». Это первый выявленный случай нападения гадюки на человека в Свердловской области в 2022 году.

Обычно в течение сезона по области рептилии кусают от 30 до 50 человек, при этом летальные случаи редки, говорит заведующий отделением Областного центра по лечению острых отравлений СОКПБ Андрей Чекмарев.

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