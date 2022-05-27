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Posted 27 мая 2022, 06:14

Published 27 мая 2022, 06:14

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Приезжие аферисты арестованы в Екатеринбурге

Приезжие аферисты арестованы в Екатеринбурге

27 мая 2022, 06:14
Фото: 1MI.
Молодых людей из Кирова, путем мошенничества присваивавших деньги пенсионеров, задержали в Екатеринбурге.

Жители Кирова разъезжали по городам России, включая Екатеринбург, и занимались обманом пожилых граждан. Мошенники заявляли им о том, что их родные стали виновниками аварии. Представляясь помощниками следователя, они просили деньги за урегулирование ситуации.

При этом кировчане, два брата и их друг, не являлись организаторами преступной схемы. Они работали на заказчика, предоставлявшего им адреса пенсионеров и оставлявшего 10 % от незаконно полученных средств. О возможности легкой наживы ребята узнали через интернет.

В Екатеринбурге молодые люди обманули нескольких пенсионеров на сотни тысяч рублей. Но, в итоге, полицейским удалось задержать преступников, несмотря на их меры конспирации.

На допросе мошенники не скрывали, что были в курсе того, что идут на преступление. Один из преступников раскаялся и попросил прощения у потерпевших, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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