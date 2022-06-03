Пьяная тагильчанка кинула в голову 7-летней девочки молоток

Posted 3 июня 2022, 01:37
Published 3 июня 2022, 01:37
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Инцидент произошел днем 31 мая на улице Краснознаменная. Многодетная мама с детьми вышла погулять на улицу перед домом. По ее словам, неожиданно выглянувшая из подъезда пьяная соседка швырнула в одного из детей, семилетнюю девочку, молоток, а затем стала бросаться и другими инструментами.
От агрессивных действий нетрезвой жительницы пришлось укрыться в автомашине, рассказывает мать детей. Тогда же она вызвала «скорую», и медики обнаружили у ее дочки сильную гематому. Вероятно, причиной нападения стал предшествующий ему вызов полиции для урезонивания неблагополучных соседей, рассказала мать потерпевшей девочки «Между строк».
По факту происшествия ведется полицейская проверка, результатом которой должно стать возбуждение уголовного дела, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.