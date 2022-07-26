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В онкодиспансер Екатеринбурга доставили некачественную сметану

В онкодиспансер Екатеринбурга доставили некачественную сметану

Вчера, 12:09
Фото: 1MI
В уральский онкологический диспансер привезли сметану ненадлежащего качества. В молочном продукте выявили 2200 КОЕ/г дрожжей, что в 44 раза больше допустимой нормы.

Производитель сметаны — АО «Полевской молочный комбинат». Во время проверки в лаборатории на соблюдение ветеринарно-санитарных требований специалистами выяснено, что проблема заключалась не только в дрожжах, но и в несоответствии документации общепринятым стандартам. Так, проблема заключалась в неверно оформленном названии продукта и отсутствии сведений о проведенной экспертизе, пишет КП-Екатеринбург со ссылкой на пресс-центр Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Комбинату молочной продукции запретили регистрироваться во ФГИС «Меркурий» сроком на 20 дней, а также выдали предостережение. Производитель должен устранить недостатки и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Онкология#Продукты#Продукты питания
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