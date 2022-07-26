В онкодиспансер Екатеринбурга доставили некачественную сметану

Производитель сметаны — АО «Полевской молочный комбинат». Во время проверки в лаборатории на соблюдение ветеринарно-санитарных требований специалистами выяснено, что проблема заключалась не только в дрожжах, но и в несоответствии документации общепринятым стандартам. Так, проблема заключалась в неверно оформленном названии продукта и отсутствии сведений о проведенной экспертизе, пишет КП-Екатеринбург со ссылкой на пресс-центр Управления Россельхознадзора по Свердловской области.