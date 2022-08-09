Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую

Помимо комбината, «КорпусГрупп Урал» обеспечивает питанием детей в лагере «Баранчинские огоньки». В недавнем времени там заразились норовирусом девять детей. Проверка Роспотребнадзора еще в 2021 году, согласно данным сервиса СПАРК, выявляла многочисленные нарушения в пищеблоке лагеря. После инцидента с отравлением воспитанников санврачи нашли там просроченные продукты. Также оказалось, что детей кормили непредназначенными для них блюдами. Уголовное дело по факту заражения несовершеннолетних острой кишечной инфекцией возбудил Следственный комитет Свердловской области.