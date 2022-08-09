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Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую

Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК недовольны качеством обслуживания и еды в столовой на предприятии, а сотрудники данного общепита – условиями работы.

Столовые предприятия обслуживает сторонняя компания «КорпусГрупп Урал». Работники организации пишут в соцсетях, что в помещениях общепита отсутствует вентиляция, поэтому в жару тяжело работать. Также, по их словам, есть проблемы с выплатой заработной платы.

Я работаю в столовой кассиром. Ужасные условия. В столовых нет вентиляции, представьте на улице +30, а у нас все +50. Не платят полностью зарплату. Дают частями, а аванс, который должен быть 30–31 июля, обещают 8 августа, — сообщила тагильчанка Наталья.

Работников ЕВРАЗ НТМК в свою очередь не устраивает качество блюд в столовых. 

Ужасные столовые! Готовить не умеют. Есть не возможно, — считает работник предприятия Олег.

Цены за блюда в общепитах комбината также, по мнению сотрудников, не соответствуют их вкусовым качествам.

Отвратительные столовые, сейчас качество ухудшилось вообще, а цены взвинчивают, — поделился мнением в соцсетях Геннадий.

Помимо комбината, «КорпусГрупп Урал» обеспечивает питанием детей в лагере «Баранчинские огоньки». В недавнем времени там заразились норовирусом девять детей. Проверка Роспотребнадзора еще в 2021 году, согласно данным сервиса СПАРК, выявляла многочисленные нарушения в пищеблоке лагеря. После инцидента с отравлением воспитанников санврачи нашли там просроченные продукты. Также оказалось, что детей кормили непредназначенными для них блюдами. Уголовное дело по факту заражения несовершеннолетних острой кишечной инфекцией возбудил Следственный комитет Свердловской области. 

#Анна Григорьева#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Столовая#Еда#ЕВРАЗ НТМК
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