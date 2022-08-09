Лучшее сельское подворье выберут в Нижнем Тагиле

Цель мероприятий - поддержка инициативы сельских жителей в благоустройстве своих усадеб, улучшение уровня сельского быта и улучшения санитарного состояния сельской местности. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Участвовать могут жители сел Нижнего Тагила, зарегистрированные по месту жительства. Прием заявок на участие будет осуществляться с 15 августа по 10 сентября 2022 года. Имена победителей объявят в срок до 15 октября. Им вручат сертификаты и дипломы.
Конкурс будет проходить в два этапа. Для участия нужно предоставить организаторам заполненную заявку и не менее пяти фотографий своего дома, подворья, придомовой территории, палисадника, сельскохозяйственных животных и так далее.