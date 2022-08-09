Лучшее сельское подворье выберут в Нижнем Тагиле

Участвовать могут жители сел Нижнего Тагила, зарегистрированные по месту жительства. Прием заявок на участие будет осуществляться с 15 августа по 10 сентября 2022 года. Имена победителей объявят в срок до 15 октября. Им вручат сертификаты и дипломы.