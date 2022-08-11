Штормовое предупреждение вновь объявлено в Нижнем Тагиле

Так, сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, также могут обрушиться плохо закрепленные конструкции и кровли зданий. Дожди и грозы грозят затоплением населенных пунктов. Кроме того, в связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения ДТП, а также может нарушиться график вылета самолетов из аэропорта «Кольцово».