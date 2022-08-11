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Штормовое предупреждение вновь объявлено в Нижнем Тагиле

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:35
Фото: 1MI
Грозы и штормовой ветер до 18 метров в секунду ожидаются в Нижнем Тагиле и Свердловской области 12 августа. МЧС объявило режим повышенной готовности к устранению последствий.

При этом в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют днем до +21 градуса, а ночью — до +12 градусов. Всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано провести превентивные мероприятия.

Так, сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, также могут обрушиться плохо закрепленные конструкции и кровли зданий. Дожди и грозы грозят затоплением населенных пунктов. Кроме того, в связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения ДТП, а также может нарушиться график вылета самолетов из аэропорта «Кольцово».

Ливни, крупный град и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие сутки
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Грозы#Ветер#Погода#Прогноз#Шторм
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