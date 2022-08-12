TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Якушев: «Славное прошлое Нижнего Тагила открывает путь в его великое будущее»

Якушев: «Славное прошлое Нижнего Тагила открывает путь в его великое будущее»

Сегодня, 19:34
Фото: TagilCity.ru
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил с поздравительной речью на собрании, посвященном празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Оно проходило в городском цирке 12 августа.

Владимир Якушев поздравил всех присутствующих с юбилеем Нижнего Тагила.

Нижний Тагил — это не просто город, это целый мир. Его судьба вобрала в себя несколько эпох, и для каждой он становился символом. Тагильчане задают мировые стандарты, определяют векторы страны: железо «Старый соболь», паровоз Черепановых, танки Т-72 и «Армата», — сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что Нижнему Тагилу по праву присвоено звание «Город трудовой доблести», а горожане — сильные, мудрые и волевые люди.

Славное прошлое Нижнего Тагила открывает путь в его великое будущее, — добавил полпред.
Фото: TagilCity.ru

Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила в город приехали представитель помощника президента Владимира Мединского, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Гости приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади. Каждый из них поздравил Нижний Тагил с праздником. На мероприятии присутствовали ветераны. Они возложили цветы к подножию стелы.

«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

После этого делегация посетила «Тагильскую Лагуну — 2» за ГДДЮТ, где их встретили творческие коллективы. После этого в торжественной обстановке было запущено движение по мосту через Тагильский пруд.

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Узнать подробнее
Читайте также:
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августаОткрытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего ТагилаТрамваи бесплатно развезут тагильчан после праздничного фейерверка в День города
#Ирина Кирилова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владимир Якушев#Поздравление#Речь#Торжество#Собрание
Подпишитесь
300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Сегодня, 12:02
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25
Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви
Сегодня, 19:18
Заложенную 50 лет назад «капсулу времени» вскрыли в честь 300-летия Нижнего Тагила
Сегодня, 19:44
Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото
Сегодня, 09:12
«Тагильскую лагуну — 2» презентовал Якушеву и Куйвашеву мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 16:25