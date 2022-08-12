Якушев: «Славное прошлое Нижнего Тагила открывает путь в его великое будущее»

Владимир Якушев поздравил всех присутствующих с юбилеем Нижнего Тагила.
Нижний Тагил — это не просто город, это целый мир. Его судьба вобрала в себя несколько эпох, и для каждой он становился символом. Тагильчане задают мировые стандарты, определяют векторы страны: железо «Старый соболь», паровоз Черепановых, танки Т-72 и «Армата», — сказал Владимир Якушев.
Он отметил, что Нижнему Тагилу по праву присвоено звание «Город трудовой доблести», а горожане — сильные, мудрые и волевые люди.
Славное прошлое Нижнего Тагила открывает путь в его великое будущее, — добавил полпред.
Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила в город приехали представитель помощника президента Владимира Мединского, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
Гости приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади. Каждый из них поздравил Нижний Тагил с праздником. На мероприятии присутствовали ветераны. Они возложили цветы к подножию стелы.
После этого делегация посетила «Тагильскую Лагуну — 2» за ГДДЮТ, где их встретили творческие коллективы. После этого в торжественной обстановке было запущено движение по мосту через Тагильский пруд.