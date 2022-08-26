На стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге потратят 159 миллионов рублей

В мэрии уже объявлен конкурс на поиск подрядной организации, аукцион должен пройти 5 сентября, об этом сообщается на сайте «Госзакупок».
Подготовку к работам планируют закончить к 25 декабря. Ранее глава областного центра Алексей Орлов сообщал, что стелу в торжественной обстановке откроют в июне 2023 года.
Также была информация о том, что стела откроется 9 мая 2023 года. О подобных планах рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Объект появится на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».
Именно на данной территории монумент установят потому, что так проголосовали сами жители.