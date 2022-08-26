TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге потратят 159 миллионов рублей

Сегодня, 12:32
Фото: Алексей Орлов
В Екатеринбурге 159 миллионов рублей выделят на стелу «Город трудовой доблести».

В мэрии уже объявлен конкурс на поиск подрядной организации, аукцион должен пройти 5 сентября, об этом сообщается на сайте «Госзакупок».

Подготовку к работам планируют закончить к 25 декабря. Ранее глава областного центра Алексей Орлов сообщал, что стелу в торжественной обстановке откроют в июне 2023 года. 

Также была информация о том, что стела откроется 9 мая 2023 года. О подобных планах рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Объект появится на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос». 

Именно на данной территории монумент установят потому, что так проголосовали сами жители.

Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Монумент#Бюджет#Деньги#Стела
Подпишитесь
Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
Вчера, 15:36
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 12:38
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Вчера, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Вчера, 13:23
Ремонт детской поликлиники продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 57 тысяч рублей
Вчера, 16:34