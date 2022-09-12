Надворные постройки сгорели в поселке Садовый под Екатеринбургом

По данным регионального ГУ МЧС, о пожаре спасатели узнали в 19:57. Пламя уничтожило деревянные кладовые в двух хозяйственных постройках. 11 человек на четырех спецмашинах потушили пожар к 22:03. Открытое горение было ликвидировано спустя 52 минуты. Ближе к 4 часам утра огнеборцы завершили проливку территории.