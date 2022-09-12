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Надворные постройки сгорели в поселке Садовый под Екатеринбургом

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
В поселке Садовый под Екатеринбургом в вечернее время, 10 сентября произошел крупный пожар.

Пламя распространилось на 420 квадратных метров и уничтожил надворные постройки, располагающиеся на улице Земская.

По данным регионального ГУ МЧС, о пожаре спасатели узнали в 19:57. Пламя уничтожило деревянные кладовые в двух хозяйственных постройках. 11 человек на четырех спецмашинах потушили пожар к 22:03. Открытое горение было ликвидировано спустя 52 минуты. Ближе к 4 часам утра огнеборцы завершили проливку территории.

Ранее в Первоуральске на улице Ленина сгорел гараж с автомобилем марки BMW. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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#Пожар#Происшествия#Новости УрФО#Пламя#Постройки#Елена Озерова
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