Водитель из Екатеринбурга влетел в столб из-за припадка

Мужчина за рулём отечественного авто ехал из микрорайона Солнечного. За рулём у него произошёл припадок. Когда екатеринбуржец перестал контролировать транспортное средство, он допустил заднее столкновение с машиной иностранного производства Nissan. Далее Lada Largus откинуло в столб светофора.
Водителя отечественного авто отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и эпилептическим приступом, рассказали Ура.ру со ссылкой на Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснение всех деталей произошедшего.