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Водитель из Екатеринбурга влетел в столб из-за припадка

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Lada Largus влетела в столб светофора после того, как у водителя произошёл эпилептический припадок. Инцидент случился в Екатеринбурге на улице Новосибирской 11 сентября.

Мужчина за рулём отечественного авто ехал из микрорайона Солнечного. За рулём у него произошёл припадок. Когда екатеринбуржец перестал контролировать транспортное средство, он допустил заднее столкновение с машиной иностранного производства Nissan. Далее Lada Largus откинуло в столб светофора.

Водителя отечественного авто отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и эпилептическим приступом, рассказали Ура.ру со ссылкой на Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснение всех деталей произошедшего.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Авария#Больница#Эпилепсия
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