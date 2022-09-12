Водитель из Екатеринбурга влетел в столб из-за припадка

Мужчина за рулём отечественного авто ехал из микрорайона Солнечного. За рулём у него произошёл припадок. Когда екатеринбуржец перестал контролировать транспортное средство, он допустил заднее столкновение с машиной иностранного производства Nissan. Далее Lada Largus откинуло в столб светофора.