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Уральский педагог планирует создать учебники по программированию для слепых детей

Сегодня, 10:35
Учительница из Свердловской области Марина Ятченко хочет создать учебное пособие по программированию для слепых детей.

Для привлечения внимания к своему проекту учительница информатики обратилась в приемную губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Она рассказала, что учит детей в секциях по программированию и мобильной разработке. Об этом рассказал Евгений Куйвашев.

В этом году педагог набирает группу слепых детей. В ней смогут учиться 14 школьников. Также учительница хочет принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», чтобы получить финансирование на проект «Доступный код» и создать учебник.

Марина Николаевна, хочу поблагодарить вас за работу. Областное министерство образования поддерживает «Доступный код», - сказал Евгений Куйвашев.

Отмечается, что в регионе адаптированные учебные программы для слабовидящих и слепых детей работают в школе-интернате в Верхней Пышме и школе-интернате №10 в областном центре.

Руководителям этих учреждений уже рассказали о проекте и пригласили принять в нем участие.

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#Елена Озерова#Школа#Новости УрФО#Учебник#Слепые дети#Информатия#Программирование
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