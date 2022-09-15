Уральский педагог планирует создать учебники по программированию для слепых детей

Для привлечения внимания к своему проекту учительница информатики обратилась в приемную губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Она рассказала, что учит детей в секциях по программированию и мобильной разработке. Об этом рассказал Евгений Куйвашев.
В этом году педагог набирает группу слепых детей. В ней смогут учиться 14 школьников. Также учительница хочет принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», чтобы получить финансирование на проект «Доступный код» и создать учебник.
Марина Николаевна, хочу поблагодарить вас за работу. Областное министерство образования поддерживает «Доступный код», - сказал Евгений Куйвашев.
Отмечается, что в регионе адаптированные учебные программы для слабовидящих и слепых детей работают в школе-интернате в Верхней Пышме и школе-интернате №10 в областном центре.
Руководителям этих учреждений уже рассказали о проекте и пригласили принять в нем участие.