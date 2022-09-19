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Ночью в Нижнем Тагиле сгорела иномарка

Сегодня, 03:55
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Автомобиль зарубежной марки «Skoda» сгорел в Нижнем Тагиле в ночь с 18 на 19 сентября. Машина была припаркована на улице Папанина, между 19 и 21 домами.

Пожарные получили информацию о возгорании в 00:15 по местному времени. На вызов выдвинулось шесть огнеборцев и две единицы спецтехники. Площадь пожара оценили в восемь квадратных метров. В сплошном огне жителям Нижнего Тагила удалось опознать автомобиль марки «Skoda». Сотрудники МЧС справились с пламенем за две минуты, пишет Главное управление МЧС РФ по Свердловской области.

На фотографиях и видеозапись инцидента, сделанных очевидцами, видно состояние машины после случившегося. По всей видимости, лакокрасочный слой автомобиля сгорел, а пластиковые элементы бампера расплавились и стекли вниз. Кадры опубликовало сообщество «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

О том, что являлось причиной возгорания автомобиля в Нижнем Тагиле, пока неизвестно.

Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Машина#Иномарка#Сгорела машина
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