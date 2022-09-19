Ночью в Нижнем Тагиле сгорела иномарка

Пожарные получили информацию о возгорании в 00:15 по местному времени. На вызов выдвинулось шесть огнеборцев и две единицы спецтехники. Площадь пожара оценили в восемь квадратных метров. В сплошном огне жителям Нижнего Тагила удалось опознать автомобиль марки «Skoda». Сотрудники МЧС справились с пламенем за две минуты, пишет Главное управление МЧС РФ по Свердловской области.
На фотографиях и видеозапись инцидента, сделанных очевидцами, видно состояние машины после случившегося. По всей видимости, лакокрасочный слой автомобиля сгорел, а пластиковые элементы бампера расплавились и стекли вниз. Кадры опубликовало сообщество «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
О том, что являлось причиной возгорания автомобиля в Нижнем Тагиле, пока неизвестно.