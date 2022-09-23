Капремонт двух домов завершен в Нижнем Тагиле

Контракт на проведение капремонтов в Нижнем Тагиле заключен с ЗАО «Стройкомплекс». В домах на Тагилстрое и Вагонке строители обновили крышу и утеплили чердак. Кроме того, на улице Орджоникидзе работники поменяли систему теплоснабжения, отремонтировали фасад и подвал.
На сегодняшний день капремонт продолжается еще в трех домах. Во всех них работы по замене систем теплоснабжения были проведены летом, отопление в квартирах жильцов запущено. Оставшиеся работы подрядчик планирует завершить до конца года.
Так, в доме № 74 на улице Газетная восстанавливают водоотведение и электроснабжение. На проспекте Вагоностроителей, 21 строители продолжают ремонт подвалов, а дом на улице Карла Маркса, 83 практически готов к сдаче. Гарантия на выполненные работы составит пять лет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, капитальный ремонт пяти домов в Нижнем Тагиле начался в июне 2022 года. Работы проводятся в рамках региональной программы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах. ЗАО «Стройкомплекс» участвует в ней уже не первый раз.