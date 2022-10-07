В Нижнем Тагиле УК приходится устанавливать металлические баки для ТКО из-за пожаров

В кратчайший срок регоператор организовал не только бункер для сбора ТКО, но и специальную технику — мусоровоз с задней загрузкой, который оборудован портальным захватом. Такая машина позволяет разгружать бункер на месте, а не на полигоне ТКО. В результате площадка не осталась без емкостей.