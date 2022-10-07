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В Нижнем Тагиле УК приходится устанавливать металлические баки для ТКО из-за пожаров

Вчера, 07:07
Фото: пресс-служба "Рифей"
На севере Свердловской области сгорели более 18 контейнерных площадок, две из них — в Нижнем Тагиле. Для предотвращения подобных случаев УК приходится менять пластиковые баки на металлические.

В Нижнем Тагиле полностью выгорели контейнерные площадки на проспекте Мира, 6 и улице Пархоменко, 21. Последнюю обустроили в прошлом году: УК реконструировала место, а регоператор выделил шесть пластиковых евробаков. В сентябре этого года от нового оборудования ничего не осталось — пластиковые емкости выгорели дотла.

Новая контейнерная площадка на ул. Пархоменко, 21
Фото: пресс-служба "Рифей"

В кратчайший срок регоператор организовал не только бункер для сбора ТКО, но и специальную технику — мусоровоз с задней загрузкой, который оборудован портальным захватом. Такая машина позволяет разгружать бункер на месте, а не на полигоне ТКО. В результате площадка не осталась без емкостей. 

Из-за пожара управляющая компания «Строительные технологии», которая обслуживает дом № 21 на улице Пархоменко, закупила практичную замену сгоревшим контейнерам. Вместо шести пластиковых баков на площадке поставили четыре железные емкости.

Площадка на ул. Пархоменко, 21 после пожара
Фото: пресс-служба "Рифей"

Металлические контейнеры меньше по объему и значительно уступают по внешнему виду евробакам, отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Однако УК, отвечающие за площадки, вынуждены приобретать новое оборудование для предотвращения подобных случаев.

К сожалению, возгорания на контейнерных площадках до сих пор остаются неотъемлемой частью действительности, — сказал Федор Потапов.

Напомним, что пожар на контейнерных площадках может привести к более значительным последствиям — пламя за считанные минуты переносится на ближайшие машины и дома. По какой причине горят контейнерные площадки и как это предотвратить, выяснила редакция TagilCity.ru.

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#Ульяна Савина#Общество#Нижний Тагил#Пожар#ТКО#Мусор#Рифей
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