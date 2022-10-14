Бастрыкин взял на контроль дело избитого южанами жителя Екатеринбурга

О начале проверки сообщает официальный сайт пресс-центра СКР России. Во внимание ведомства попали кадры, опубликованные средствами массовой информации.
Жестокость выходцев южных территорий попала на видеозапись, которую сделали свидетели. Несколько мужчин бьют пострадавшего по очереди при помощи дубинок. Инцидент произошёл два дня назад, о нём стало известно днем позже — 13-го октября. Избиение случилось на улице Малышева, 102б, в 5 часов утра.
Ранее житель Екатеринбурга избил 5-летнего сына до смерти. Ему грозит 10 лет тюремного заключения.