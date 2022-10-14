Бастрыкин взял на контроль дело избитого южанами жителя Екатеринбурга

Жестокость выходцев южных территорий попала на видеозапись, которую сделали свидетели. Несколько мужчин бьют пострадавшего по очереди при помощи дубинок. Инцидент произошёл два дня назад, о нём стало известно днем позже — 13-го октября. Избиение случилось на улице Малышева, 102б, в 5 часов утра.