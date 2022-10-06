За избиение до смерти 5-летнего ребенка екатеринбуржцу вынесли приговор

Мужчину признали виновным по 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что в январе 2022 года, осуждённый, находясь в квартире дома по улице Московская в Екатеринбурге, из личной неприязни избил 5-летнего ребенка руками, ногами и ремнем.
Ребенок получил тяжелые травмы и скончался через несколько дней. В суде злоумышленник не признал своей вины. Обвинитель запросил для него 10 лет колонии строгого режима.
В результате Ленинский районный суд назначил ему 8,6 лет лишения свободы колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.