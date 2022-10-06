За избиение до смерти 5-летнего ребенка екатеринбуржцу вынесли приговор

28-летнему жителю Екатеринбурга вынесли приговор за убийство 5-летнего сына своей возлюбленной, с которой он сожительствовал. Мужчина на почве личной неприязни избил ребенка, после чего через несколько дней он скончался.

Мужчину признали виновным по 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Известно, что в январе 2022 года, осуждённый, находясь в квартире дома по улице Московская в Екатеринбурге, из личной неприязни избил 5-летнего ребенка руками, ногами и ремнем. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался через несколько дней. В суде злоумышленник не признал своей вины. Обвинитель запросил для него 10 лет колонии строгого режима. В результате Ленинский районный суд назначил ему 8,6 лет лишения свободы колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу. Читайте также: Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефон Свердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте Бездомный свердловчанин убил охранника во время пьяной ссоры