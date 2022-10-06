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За избиение до смерти 5-летнего ребенка екатеринбуржцу вынесли приговор

6 октября 12:13
Фото: 1MI
28-летнему жителю Екатеринбурга вынесли приговор за убийство 5-летнего сына своей возлюбленной, с которой он сожительствовал. Мужчина на почве личной неприязни избил ребенка, после чего через несколько дней он скончался.

Мужчину признали виновным по 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что в январе 2022 года, осуждённый, находясь в квартире дома по улице Московская в Екатеринбурге, из личной неприязни избил 5-летнего ребенка руками, ногами и ремнем.

Ребенок получил тяжелые травмы и скончался через несколько дней. В суде злоумышленник не признал своей вины. Обвинитель запросил для него 10 лет колонии строгого режима.

В результате Ленинский районный суд назначил ему 8,6 лет лишения свободы колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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