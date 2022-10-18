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Российских борцов дисквалифицировали за фуросемид

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Елену Вострикову и Дарью Лексину на один год (со 2 марта 2022 по 1 марта 2023-го), Алексея Щекова — на два года (по 1 марта 2024-го).

Топовые борцы России дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробах десятилетней давности обнаружен запрещенный препарат фуросемид, пишут «Новые известия».

В марте 2022 года пробы Елены Востриковой, Дарьи Лексиной и Алексея Щекова начали исследовать «с пристрастием». Российских атлетов подозревали в нарушениях антидопинговых правил. Основаниями послужили расследования WADA и Ричарда Макларена, а также данные московской лаборатории (LIMS).

Все дисквалифицированные борцы ранее добились высоких результатов на престижных турнирах. В 2014 году Вострикова стала серебряным призером Кубка мира, дважды получала титул чемпионки России по вольной борьбе. Лексина — чемпионка первенства РФ, Щеков — призер первенства России по греко-римской борьбе.

Для справки. Фуросемид является запрещенным препаратом из категории диуретиков. Быстро выводит лишнюю жидкость из организма, помогая спортсменам контролировать вес. Вместе с тем, препарат способен спровоцировать нарушение солевого обмена в организме, он категорически противопоказан при гипокалиемии и гипонатриемии, поражении почек, печени и мочевыводящих путей.

Российских футболистов обвиняют в допинге
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#Федор Быстров#Спорт#Допинг#Борьба#Греко-римская борьба
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