Декан из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Воспитать человека»

Конкурс проводился среди педагогических работников. Ирина Даренская является деканом Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Она стала лучшей в направлении «Семейное воспитание», продемонстрировав свой проект «Семейный проекториум «Читаем. Играем. Пишем». Награду тагильчанке вручила заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
Финал конкурсных мероприятий начался 21 октября. Конкурс проводился в трех категориях: индивидуальном, коллективном, а также по результатам проекта по программе воспитания.
Сама Ирина Даренская рассказала, что у нее осталась масса впечатлений о прошедшем конкурсе.
Для меня очень ценен был опыт участия финале конкурса. В чем убедилась и нашла подтверждение своим ценностям и установкам: смотрю на ситуацию со всех сторон, с позиции всех участников. Сначала анализ ситуации, акцент на сильных сторонах и видение слабых сторон, затем принятие решения и понимание путей решения. Разработка группового воспитательного проекта: для меня всегда во все времена главное - команда! Я командный игрок и это одна из важнейших для меня ценностей, - сказала Ирина Даренская.
В финале конкурсанты должны были спроектировать совместную работу в сфере воспитания, провести работу над ошибками и ответить на вопросы.
Конкурс проводился среди педагогов со всей страны. Победителям вручили призы.