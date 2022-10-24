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Декан из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Воспитать человека»

Сегодня, 12:58
Фото: страница во "ВКонтакте" Ирины Даренской
Педагог Ирина Даренская из Нижнего Тагила стала победительницей конкурса «Воспитать человека». Торжественная церемония закрытия Всероссийского форума классных руководителей состоялась в Москве.

Конкурс проводился среди педагогических работников. Ирина Даренская является деканом Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Она стала лучшей в направлении «Семейное воспитание», продемонстрировав свой проект «Семейный проекториум «Читаем. Играем. Пишем». Награду тагильчанке вручила заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Финал конкурсных мероприятий начался 21 октября. Конкурс проводился в трех категориях: индивидуальном, коллективном, а также по результатам проекта по программе воспитания.

Сама Ирина Даренская рассказала, что у нее осталась масса впечатлений о прошедшем конкурсе.

Для меня очень ценен был опыт участия финале конкурса. В чем убедилась и нашла подтверждение своим ценностям и установкам: смотрю на ситуацию со всех сторон, с позиции всех участников. Сначала анализ ситуации, акцент на сильных сторонах и видение слабых сторон, затем принятие решения и понимание путей решения. Разработка группового воспитательного проекта: для меня всегда во все времена главное - команда! Я командный игрок и это одна из важнейших для меня ценностей, - сказала Ирина Даренская.
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В финале конкурсанты должны были спроектировать совместную работу в сфере воспитания, провести работу над ошибками и ответить на вопросы.

Конкурс проводился среди педагогов со всей страны. Победителям вручили призы.

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