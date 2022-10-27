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В Екатеринбурге слесарь избил мужчину тростью и украл телефон

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге слесарь напал на жителя дома в подъезде и забрал его мобильный телефон. В качестве орудия он использовал металлическую трость.

ЧП случилось в доме № 35 на улице Саввы Белых. Мужчина, на которого напали, в полиции описал злоумышленника. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В результате сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника – им оказался 32-летний слесарь. Орудие и телефон у него изъяли. Мужчина во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Слесаря могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

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Напомним, ранее мужчина из Нижнего Тагила украл в магазине коробку, в которой находились 3,5 тысячи рублей пожертвований горожан на благотворительность.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Подъезд#Кража#Телефон#Слесарь
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