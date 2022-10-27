В Екатеринбурге слесарь избил мужчину тростью и украл телефон

ЧП случилось в доме № 35 на улице Саввы Белых. Мужчина, на которого напали, в полиции описал злоумышленника. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В результате сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника – им оказался 32-летний слесарь. Орудие и телефон у него изъяли. Мужчина во всем признался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Слесаря могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет. Сейчас ему выбирают меру пресечения.
Напомним, ранее мужчина из Нижнего Тагила украл в магазине коробку, в которой находились 3,5 тысячи рублей пожертвований горожан на благотворительность.