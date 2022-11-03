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Почти 300 раз за год на шумы от лифтов и магазинов пожаловались свердловчане

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI

Жители Свердловской области жалуются в Роспотребнадзор на шумы от магазинов и лифтов

282 жалобы на неблагоприятное воздействие шума поступило с начала 2022 года в управление Роспотрбнадзора Свердловской области.

С января по сентябрь 2022 года специалистами Роспотребнадзора было рассмотрено 282 жалобы на неблагоприятное воздействие шума от жителей Свердловской области.

Чаще всего недовольство граждан вызывают шумы от деятельности магазинов и кафе, расположенных в жилых домах. Также свердловчан беспокоят громко работающие системы вентиляции, отопления и лифты.

В 263 случаях, после проведенных исследований, жалобы не подтвердились, а вот в 19 случаях специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В связи с этим было выписано 14 штрафов на 144 тысячи рублей, пять предупреждений и 31 предостережение. Также в органы местного самоуправления Роспотребнадзор направил семь предложений.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Новости УрФО#Шум#Жалоба#Роспотребнадзор#Общество
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