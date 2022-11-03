Почти 300 раз за год на шумы от лифтов и магазинов пожаловались свердловчане

В 263 случаях, после проведенных исследований, жалобы не подтвердились, а вот в 19 случаях специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В связи с этим было выписано 14 штрафов на 144 тысячи рублей, пять предупреждений и 31 предостережение. Также в органы местного самоуправления Роспотребнадзор направил семь предложений.