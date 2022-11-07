Украинка запретила жителю Нижнего Тагила видеться с их общей дочерью

Бывшая супруга тагильчанина Георгия запрещает ему видеться с дочерью уже не в первый раз. Развелись супруги еще в 2019-м году, а разбирательства продолжаются до сих пор. Об этом сообщает «UralMash».
Известно, что сразу после развода женщина увезла 4-летнюю Полину, не сказав бывшему мужу, где они находятся. Мужчина искал их полтора месяца и нашел. После этого он приехал и забрал дочку к себе домой. Тогда, как утверждает вышеуказанное издание, женщина написала около 50 различных жалоб, в которых обвиняла мужчину в избиениях ребенка и заражении смертельно опасной болезнью.
Тогда суд принял сторону женщины. Сам мужчина пытается доказать, что это неправда. Он обращается в полицию и суд, где получает отказы. В суде Георгий просит передать опеку над ребенком с матери Полины ему.
Тагильчанин настаивает, что у женщины есть несколько судимостей, поэтому ребенку будет лучше жить с ним. Также он акцентирует внимание на том, что женщина нигде не прописана и не работает.