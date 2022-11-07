Украинка запретила жителю Нижнего Тагила видеться с их общей дочерью

Известно, что сразу после развода женщина увезла 4-летнюю Полину, не сказав бывшему мужу, где они находятся. Мужчина искал их полтора месяца и нашел. После этого он приехал и забрал дочку к себе домой. Тогда, как утверждает вышеуказанное издание, женщина написала около 50 различных жалоб, в которых обвиняла мужчину в избиениях ребенка и заражении смертельно опасной болезнью.