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Украинка запретила жителю Нижнего Тагила видеться с их общей дочерью

Сегодня, 08:35
Жительница Украины не позволяет отцу-тагильчанину видеться с их ребенком. Также она обвиняет его в том, что он заразил дочь ВИЧ, а также якобы избивал ее.

Бывшая супруга тагильчанина Георгия запрещает ему видеться с дочерью уже не в первый раз. Развелись супруги еще в 2019-м году, а разбирательства продолжаются до сих пор. Об этом сообщает «UralMash».

Известно, что сразу после развода женщина увезла 4-летнюю Полину, не сказав бывшему мужу, где они находятся. Мужчина искал их полтора месяца и нашел. После этого он приехал и забрал дочку к себе домой. Тогда, как утверждает вышеуказанное издание, женщина написала около 50 различных жалоб, в которых обвиняла мужчину в избиениях ребенка и заражении смертельно опасной болезнью.

Тогда суд принял сторону женщины. Сам мужчина пытается доказать, что это неправда. Он обращается в полицию и суд, где получает отказы. В суде Георгий просит передать опеку над ребенком с матери Полины ему.

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Тагильчанин настаивает, что у женщины есть несколько судимостей, поэтому ребенку будет лучше жить с ним. Также он акцентирует внимание на том, что женщина нигде не прописана и не работает.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Развод#Суд#Дочь
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